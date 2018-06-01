В Курской области обнаружили еще один очаг птичьего гриппа. На этот раз опасное заболевание выявили в селе 2-я Васильевка Советского района. Там на частном подворье погибло несколько утят. Хозяйка сразу обратилась в ветеринарную службу. Материал взяли на анализ, подозрения подтвердились. Село 2-я Васильевка расположено по соседству с деревней Нижняя Грайворонка, где выявили первые очаги и сейчас действует карантин. Выяснилось, что утят купили на той же ярмарке выходного дня, где приобрели птицу, заболевшую ранее. Как опасный вирус попал на территорию Курской области, выясняет Россельхознадзор.



