поиск по сайту
 

В Курской области обнаружили еще один очаг птичьего гриппа

Вчера, 18:38
В Курской области обнаружили еще один очаг птичьего гриппа
В Курской области обнаружили еще один очаг птичьего гриппа. На этот раз опасное заболевание выявили в селе 2-я Васильевка Советского района. Там на частном подворье погибло несколько утят. Хозяйка сразу обратилась в ветеринарную службу. Материал взяли на анализ, подозрения подтвердились. Село 2-я Васильевка расположено по соседству с деревней Нижняя Грайворонка, где выявили первые очаги и сейчас действует карантин. Выяснилось, что утят купили на той же ярмарке выходного дня, где приобрели птицу, заболевшую ранее. Как опасный вирус попал на территорию Курской области, выясняет Россельхознадзор.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама