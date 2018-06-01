Филармония завершила сезон

Курская филармония завершила 82-й концертный сезон. Позади более 700 концертов, на которых побывали почти 200 тысяч слушателей, гастроли в Санкт-Петербурге и Москве. В заключительный вечер на сцене - симфонический оркестр под руководством Игоря Сукачёва, трио курских исполнительниц и приглашенный гость из Москвы - баритон Владислав Косарев. Несмотря на закрытие сезона, выступления солистов и коллективов филармонии продолжатся. Артистов можно будет увидеть на концертах под открытым небом, в том числе и в районах.