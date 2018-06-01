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Курская «динамовка» дебютировала в женской НБА

Вчера, 08:09
Курская «динамовка» дебютировала в женской НБА
19-летняя баскетболистка курского «Динамо» Мария Вадеева, перед этим сезоном выбранная на драфте женской НБА клубом «Лос-Анджелес Спаркс», дебютировала в сильнейшей заокеанской лиге. Спортсменка выходила на площадку в США в двух матчах.  В выездной встрече против «Вашингтон Мистикс» она провела 1 минуту 33 секунды на паркете, набрав 2 очка. «Лос-Анджелес Спаркс», в котором также играет лидер курского «Динамо» Ннемкади Огвумике и потенциальный новичок нашего клуба Кэндис Паркер, обыграл хозяек со счетом 97:86. Также Вадеева сыграла за «Спаркс» на выезде с «Чикаго Скай». Опять победа калифорниек – 81:72. Мария отметилась 4 подборами за 2:45 на площадке. С 8 победами в 10 матчах «Лос-Анджелес» лидирует в регулярном чемпионате WNBA.

 

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