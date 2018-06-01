На сельских кладбищах устроили свалки

В Октябрьском районе сельские кладбища не прошли прокурорскую проверку. Там обнаружили свалки. Как рассказали в ведомстве, несанкционированные места размещения отходов нашли на территории 6 кладбищ. Они оказались завалены остатками пластиковых венков, сухой травы, ветоши, бутылок и прочим хламом. Всего же прокуратура выявила 19 несанкционированных мест размещения отходов площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров. В суд направлены 8 исковых заявлений с требованием признать незаконным бездействие местных властей и ликвидировать мусорки.







