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На сельских кладбищах устроили свалки

Вчера, 08:03
На сельских кладбищах устроили свалки
В Октябрьском районе сельские кладбища не прошли прокурорскую проверку. Там обнаружили свалки. Как рассказали в ведомстве, несанкционированные места размещения отходов нашли на территории 6 кладбищ. Они оказались завалены  остатками пластиковых венков, сухой травы, ветоши, бутылок и прочим хламом. Всего же прокуратура выявила 19 несанкционированных мест размещения отходов площадью почти 5,5 тысяч квадратных метров. В суд  направлены 8 исковых заявлений с требованием признать незаконным бездействие местных властей и ликвидировать мусорки.

 

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