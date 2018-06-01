Возможны позитивные сдвиги в платёжной дисциплине Северного Кавказа

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский 15 июня принял участие во встрече с представителями энергетического сообщества по вопросу реструктуризации задолженности регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Встреча состоялась на площадке Ассоциации «НП Совет рынка». Участие в ней приняли представители Ассоциации «НП Совет рынка», ЦФР, Ассоциации «Совет производителей энергии», АО «Интер РАО – Управление электрогенерацией», АО «Концерн Росэнергоатом», «Газпром энергохолдинг», ПАО «Т плюс», ПАО «РусГидро».

Глава «Россетей» Павел Ливинский отметил, что в большинстве субъектов Северного Кавказа по-прежнему наблюдаются высокий уровень задолженности за услуги энергопотребления и колоссальные потери - до 37%. Самую низкую платежную дисциплину демонстрируют предприятия и организации ЖКХ и управляющие компании в многоквартирных домах. Оплата полезного отпуска по этим категориям, например, в Дагестане не превышает 14%. По словам Ливинского, ситуация требует кардинальных действий.

«Со стороны компании мы вырабатываем ряд нестандартных решений, которые должны по-влиять на ситуацию с потерями. Одно из них - всероссийские учения энергетиков - будет оп-робовано уже в этом году в Дагестане. Они пройдут в шести районах электросетей Махачка-лы, а это - половина всего потребления республики. Участвовать в данной работе будет 2000 квалифицированных специалистов из межрегиональных распределительных сетевых компа-ний, входящих в группу Россети, около 700 единиц техники. Задача - привести все сети в нормативное состояние. В планах - замена более 600 километров кабеля, более 7,5 тысяч опор, 607 километров воздушных линий на СИП, установка 18 тысяч интеллектуальных при-боров учёта. Если бы МРСК Северного Кавказа делало это самостоятельно, то модернизация сетевого комплекса затянулась бы на годы. Мы это делаем за один месяц. Прогнозируем, что в результате мероприятий потери в этих районах сократятся на треть», - отметил Павел Ли-винский.

По словам главы «Россетей», это лишь первые шаги на пути нормализации ситуации в элек-тросетевом комплексе Республики Дагестан. «Здесь требуется комплексная системная рабо-та. В первую очередь, проблемы нужно решать на законодательном уровне путём норматив-ных и регуляторных изменений. Это изменение нормативов потребления - они в Дагестане крайне низкие. Мы обсуждали это с Главой Республики и находим поддержку в его лице. Низ-кие нормативы влияют и на собираемость платежей, и на работоспособность приборов учёта. Счетчики выгодно ломать и не иметь, потому что по нормативу потребление ниже», - сказал Павел Ливинский.

Глава «Россетей» также поднял вопрос о необходимости нового тарифного регулирования в регионе. Из-за неплатежей существует дефицит средств на финансирование инвестиционных программ сетевых компаний. Программы модернизации не могут быть реализованы за счёт тарифов из-за ограничений его прироста - тариф не менялся 7 лет.