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За долги по зарплатам в Курской области возбуждены 9 уголовных дел

Вчера, 12:47
За долги по зарплатам в Курской области возбуждены 9 уголовных дел
В Курской области в этом году по требованию прокуроров в связи с длительной невыплатой заработной платы возбуждено 9 уголовных дел. 7 из них уже направлены в суд. В трех случаях назначены штрафы, еще по одному вынесен обвинительный приговор.
В Октябрьском районе руководство организации более двух месяцев не платило работнику автотранспортного цеха. Долг составил почти 23 тысячи рублей. 
В Железногорске строительная фирма задолжала 22 работникам 650 тысяч. Наказание в виде штрафа в 110 тыс. руб. назначено руководителю общественной организации, расположенной в Курске. Суд признал его виновным в невыплате расчета при увольнении работникам. Расследования и рассмотрение дел находятся под контролем прокуратуры. 

 

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