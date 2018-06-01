За долги по зарплатам в Курской области возбуждены 9 уголовных дел

В Курской области в этом году по требованию прокуроров в связи с длительной невыплатой заработной платы возбуждено 9 уголовных дел. 7 из них уже направлены в суд. В трех случаях назначены штрафы, еще по одному вынесен обвинительный приговор.

В Октябрьском районе руководство организации более двух месяцев не платило работнику автотранспортного цеха. Долг составил почти 23 тысячи рублей.

В Железногорске строительная фирма задолжала 22 работникам 650 тысяч. Наказание в виде штрафа в 110 тыс. руб. назначено руководителю общественной организации, расположенной в Курске. Суд признал его виновным в невыплате расчета при увольнении работникам. Расследования и рассмотрение дел находятся под контролем прокуратуры.