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На срочный ремонт курских мемориалов выделили 10 миллионов

Вчера, 14:54
На срочный ремонт курских мемориалов выделили 10 миллионов
На срочный ремонт мемориалов выделили 10 миллионов рублей. Об этом заявил мэр Курска Николай Овчаров. Городские власти решили не ударить «лицом в грязь» перед гостями, которые в августе съедутся на торжества по случаю 75-летия победы в Курской битве. 10 миллионов рублей пойдут на приведение в порядок двух мемориалов и одного памятника. По словам Овчарова, половина этих средств пойдет на ремонт мемориала павших. Реконструкцию проведут и на территории Никитского кладбища, где находятся воинские захоронения. Часть средств пойдет на восстановительные работы на мемориале «Курская Дуга», а также на памятник Героям гражданской войны в парке Бородино.

 

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