На пост гендиректора фонда капремонта претендуют два человека

Региональный комитет строительства огласил результаты квалификационного экзамена открытого конкурса на замещение должности гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Экзамен успешно сдали двое из шести кандидатов. Это замдиректора фонда капремонта Артур Иванов и Оксана Денисова. Они допущены к участию в третьем этапе конкурса. Его проведут 22 июня в форме собеседования с конкурсной комиссией.