"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Disco-House and more-2018».

Плей-лист:

1. LemKuuja - 360 Boogie (Transistor ‘2016)

2. ev.exi - Impulse (feat. Unibe@t) ‘2017

3. Louis La Roche - Ghost (Dusty Cassette (EP)‘2014)

4. UniBeat - Cut A Rug ‘2015

5. Loshmi - Real G ‘2017

6. Toomy Disco - Pushin' ‘2011

7. Paolo Bardelli, Alan Junior - Good Morning ‘2017

8. Peter Brown - Somebody Else ‘2018

9. Haji & Emanuel - Weekend (David Penn Remix) ‘2018

10. Superfunk - Bangalter ‘2017

11. Housego - Dab It ‘2017

12. Mick Teck - Feel The Old School ‘2017

13. Fedorphunk - Drugs ‘2016

14. DJ James Ingram - The Ghetto ‘2018

15. Agua Sin Gas & Antoine Clamaran - I'm here ‘2018

16. Borussia - Kinda Love ‘2017

17. Jaxx Inc, Alex Peace - House Muzik ‘2017

18. Rubb Sound System - No End Baby ‘2017

19. Jovic Evic - Bring The Funk Back ‘2018

20. Gas Di Fede - I'm So ‘2017

21. Ian Carrera - Here We Go Again ‘2017

22. Block & Crown - On The Frontline ‘2018

23. Earth n Days - Got To Go ‘2017

24. Le Youth & Ava Max - Clap your hands (Armand Van Helden & Vasta Remix) ‘2017

25. Mattei & Omich, Ella - God Make Me Phunky (feat. Ella) (The Loft Mix) ‘2018

26. Dj Меs - Stаtе Оf Аffаirs ‘2017

27. White Label Will - Have A Gd Time ‘2017

28. Angelo Ferreri - Stop To Do It ‘2016

29. Goyah - Body Movin ‘2017

30. Don Sizzle, Dave Levine - Peaches (Dub Mix) ‘2017

31. Alkali - Turn Around ‘2017

32. Arthur Reynolds - Keep Movin' (Davy Vetranio Remix) ‘2018

33. Orson Welsh - Disco Killer ‘2017

34. Hover - Breakin' ‘2017

35. Laesh, Third Life - A Chance To Funk ‘2017

36. Jan Driver - Uhh ahhh Wow Ok ‘2017

37. Felipe Avelar & Dafunkeetomato - Do it ‘2017

38. Dave Leatherman, DJ Raymundo, Soup - New York (SAMO Extended Remix) ‘2018

39. Antony Reale, Piero Scratch - The Groove Bros. ‘2018

40. JedX - Factory Music ‘2017

41. Jude & Frank & Raul Mendes – Stardust ‘2017

42. Audio Jacker - Givin It All (Club Mix) ‘2017

43. The Sound Republic - Party People ‘2006

44. Wayne Brett - Fish, Chips, Cup O' Tea ‘2017

45. Jackin' Box - Clap Your Hands Together ‘2010