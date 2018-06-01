Из-за вспышки птичьего гриппа у курян изымают кур. В регионе выявили три очага заболевания. Вирус обнаружили у павшей птицы из личного подсобного хозяйства в деревне Нижняя Грайворонка и селе 2-я Васильевка Советского района, а также на территории Рышковского сельсовета под Курском. Сегодня стало известно, что в деревне Нижняя Грайворонка в рамках борьбы с распространением болезни начали изымать с частных подворий всю домашнюю птицу и продукты животного происхождения. Этой процедуре подвергли три домовладения в самом центре очага опасного вируса. Процесс контролирует специальная комиссия. Владельцам изъятой домашней птицы обещают выплатить денежную компенсацию.