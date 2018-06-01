Завтра Сеймский округ останется без холодной воды

Завтра, 21 июня, Сеймский округ останется без холодной воды. Это связано с неотложными ремонтно-профилактических работами. С 8 до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы Харьковская, Обоянская, Краснополянские переулки, улицы Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские переулки, Степные переулки и прилегающие улицы. Курянам, попадающим в зону отключения, рекомендуют сделать запас воды. Справки по телефону 70-06-14.



