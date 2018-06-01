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«Авангард» проиграл в первом спарринге "Факелу"

Сегодня, 08:09
«Авангард» проиграл в первом спарринге
Курский «Авангард» провел первый контрольный матч в летнее межсезонье. В Воронеже подопечные Игоря Беляева сыграли с «Факелом». С первых минут куряне выпустили четырех новичков. Активен был нападающий Александр Касьян, несколько раз угрожавший воротам «Факела», однажды мяч после его удара угодил в штангу. Имел острый момент и Артем Федчук. Во втором тайме куряне сменили почти всю команду. А воронежцы, за которых играл воспитанник курского футбола, экс-авангардовец Артем Митасов, забили единственный гол, оказавшийся победным.  Впереди контрольные матчи с «Тамбовом», тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». 

 

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