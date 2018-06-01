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Всего 20 предприятий согласились взять школьников на работу

Сегодня, 08:04
Всего 20 предприятий согласились взять школьников на работу
В преддверии каникул специалисты центра занятости населения Курска и Курского района обратились к руководству 500 предприятий с предложением трудоустроить школьников. Положительный ответ пришёл лишь с 20. Школьникам предложили поработать аниматорами, продавцами, разнорабочими, уборщиками, озеленителями или потрудиться на раздаче листовок и выкладке товаров. Подросткам обещают зарплату в 6 - 8 тысяч рублей. Эти сведения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите озвучил председатель городского комитета образования Сергей Белкин.

 

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