Всего 20 предприятий согласились взять школьников на работу

В преддверии каникул специалисты центра занятости населения Курска и Курского района обратились к руководству 500 предприятий с предложением трудоустроить школьников. Положительный ответ пришёл лишь с 20. Школьникам предложили поработать аниматорами, продавцами, разнорабочими, уборщиками, озеленителями или потрудиться на раздаче листовок и выкладке товаров. Подросткам обещают зарплату в 6 - 8 тысяч рублей. Эти сведения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите озвучил председатель городского комитета образования Сергей Белкин.



