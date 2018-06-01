Почти 200 иностранных студентов получили дипломы КГМУ

В Курске иностранные студенты получили дипломы врача. Квалифицированными медиками стали 192 выпускника КГМУ из 16 стран: Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Омана, Вьетнама, Мадагаскара, Намибии, Замбии, Ганы и Таиланда. Временный поверенный в делах Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Далмит Варуна поблагодарил университет за качественную подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. Выпускники же обещали всегда помнить свою AlmaMater.



