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Почти 200 иностранных студентов получили дипломы КГМУ

Сегодня, 08:02
Почти 200 иностранных студентов получили дипломы КГМУ
В Курске иностранные студенты получили дипломы врача. Квалифицированными медиками стали 192 выпускника КГМУ из 16 стран: Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Омана, Вьетнама, Мадагаскара, Намибии, Замбии, Ганы и Таиланда. Временный поверенный в делах Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Далмит Варуна поблагодарил университет за качественную подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. Выпускники же обещали всегда помнить свою AlmaMater.

 

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