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Под Курском нашли труп бешеного лося

Сегодня, 11:53
Под Курском нашли труп бешеного лося
Труп лося обнаружили на границе лесного массива в 2 километрах от деревни Семеновка Конышевского района. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Администрация Курской области сразу же объявила карантин по этой смертельно опасной болезни. В постановлении властей говорится: территорию деревни Семеновка и охотничьи угодья ООО «Глушковское охотничье и рыболовное общество», расположенное на территории Конышевского района, объявить угрожаемой зоной по бешенству животных. Теперь здесь под запретом выгуливание собак и отлов диких животных.

 

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