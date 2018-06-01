Под Курском нашли труп бешеного лося

Труп лося обнаружили на границе лесного массива в 2 километрах от деревни Семеновка Конышевского района. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. Администрация Курской области сразу же объявила карантин по этой смертельно опасной болезни. В постановлении властей говорится: территорию деревни Семеновка и охотничьи угодья ООО «Глушковское охотничье и рыболовное общество», расположенное на территории Конышевского района, объявить угрожаемой зоной по бешенству животных. Теперь здесь под запретом выгуливание собак и отлов диких животных.



