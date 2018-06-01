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Житель Фатежского района возвел ветряную мельницу

Вчера, 12:20
Житель Фатежского района возвел ветряную мельницу
В деревне Большое Анненково Фатежского района появилась ветряная мельница. Ее построил местный житель Сергей Конев. Здесь даже можно молоть зерно, но сейчас сооружение по прямому назначению не используется. Мельница - местная достопримечательность. Сергей Конев возвел ее из подручных материалов. Например, в качестве поворотного штурвала приспособил старый руль от автомобиля ЗИЛ. Жернов - огромный камень, выточенный из скалы. Свое творение селянин посвятил своему деду. Как рассказал ТРК «Сейм» Сергей Конев, его дед был раскулачен. Он пострадал как раз за то, что имел мельницу. Мужчина признался, что всю жизнь у него была мысль создать такое сооружение. Сейчас Конев продолжает благоустраивать малую родину - проложил дорогу к колодцу, изготовил для него деревянный сруб. Вскоре приведенный в порядок родник станет еще одной достопримечательностью деревни Большое Анненково.

 

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