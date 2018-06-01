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Работники Курскэнерго проводят уроки по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях

Вчера, 16:39
Работники Курскэнерго проводят уроки по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго в летние месяцы продолжают работу по профилактике электротравматизма среди детей и подростков.
С начала июня энергетики провели серию тематических уроков в оздоровительных  и пришкольных лагерях, расположенных в Обоянском, Конышевском, Пристенском районах Курской области. Участие в мероприятиях приняли более 200 детей в возрасте от 8 до 14 лет. 
Сотрудники филиала в  очередной раз напомнили ребятам  правила поведения возле подстанций и линий электропередачи: о том, что запрещено подходить к опорам ЛЭП,  влезать на них, делать селфи, проникать в трансформаторные подстанции, набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, открывать электрощиты. Рассказ специалистов сопровождался показом тематических видеороликов, плакатов, предупреждающих знаков. Ребята активно отвечали  на вопросы, с интересом примеряли на себе основные элементы экипировки электромонтера – куртку, каску, перчатки, диэлектрические боты, отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрической дуги на тренажере - манекене «ГОША».
«Главная цель таких мероприятий – донести в доступной форме до каждого ребенка понимание угрозы электрического тока, чтобы избежать несчастных случаев», – отметил заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Курскэнерго Виктор Соколов.
В общей сложности в июне-августе специалисты Курскэнерго планируют провести порядка 30 занятий в детских оздоровительных лагерях Курской области. Их участниками, как ожидается, станут более 1500 детей и подростков. 

 

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