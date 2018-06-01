Работники Курскэнерго проводят уроки по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго в летние месяцы продолжают работу по профилактике электротравматизма среди детей и подростков.

С начала июня энергетики провели серию тематических уроков в оздоровительных и пришкольных лагерях, расположенных в Обоянском, Конышевском, Пристенском районах Курской области. Участие в мероприятиях приняли более 200 детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Сотрудники филиала в очередной раз напомнили ребятам правила поведения возле подстанций и линий электропередачи: о том, что запрещено подходить к опорам ЛЭП, влезать на них, делать селфи, проникать в трансформаторные подстанции, набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, открывать электрощиты. Рассказ специалистов сопровождался показом тематических видеороликов, плакатов, предупреждающих знаков. Ребята активно отвечали на вопросы, с интересом примеряли на себе основные элементы экипировки электромонтера – куртку, каску, перчатки, диэлектрические боты, отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрической дуги на тренажере - манекене «ГОША».

«Главная цель таких мероприятий – донести в доступной форме до каждого ребенка понимание угрозы электрического тока, чтобы избежать несчастных случаев», – отметил заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Курскэнерго Виктор Соколов.

В общей сложности в июне-августе специалисты Курскэнерго планируют провести порядка 30 занятий в детских оздоровительных лагерях Курской области. Их участниками, как ожидается, станут более 1500 детей и подростков.



