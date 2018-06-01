поиск по сайту
 

В День памяти и скорби в Курске зажгут свечу памяти

Вчера, 08:11
В День памяти и скорби в Курске зажгут свечу памяти
В День памяти и скорби, в Курске пройдет мемориальная акция «Свеча памяти». Завтра, 22 июня, в четыре часа утра по всей стране на мемориальных комплексах и у памятников воинам будут гореть поминальные свечи. В Курске митинг-реквием «Свеча памяти» состоится на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны. А сегодня вечером проведут акцию «Свеча в моем окне». В 22 часа в Парке пионеров, который находится на Перекальского, неравнодушные горожане зажгут свечи в память о погибших бойцах. К акции присоединятся студенты Курского медуниверситета, которые в это время разместят «огоньки памяти» на окнах общежития.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама