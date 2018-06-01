В День памяти и скорби в Курске зажгут свечу памяти

В День памяти и скорби, в Курске пройдет мемориальная акция «Свеча памяти». Завтра, 22 июня, в четыре часа утра по всей стране на мемориальных комплексах и у памятников воинам будут гореть поминальные свечи. В Курске митинг-реквием «Свеча памяти» состоится на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны. А сегодня вечером проведут акцию «Свеча в моем окне». В 22 часа в Парке пионеров, который находится на Перекальского, неравнодушные горожане зажгут свечи в память о погибших бойцах. К акции присоединятся студенты Курского медуниверситета, которые в это время разместят «огоньки памяти» на окнах общежития.