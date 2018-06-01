Выпускники выбирают медицинские и рабочие специальности

Комитет по труду и занятости населения Курской области составил рейтинг наиболее популярных профессий и специальностей у выпускников школ. На первом месте - медицинские специальности, осваивать которые хотят более 15% старшеклассников. Второй место - квалифицированные рабочие, набравшие почти 14% голосов. Третье место удерживают педагогические специальности – 12,5%. Далее идут юристы и экономисты. В анкетировании участвовали более 1500 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Большинство девятиклассников после окончания школы планируют учиться дальше, причем, большая часть намерена идти в 10-11 классы. Почти все одиннадцатиклассники хотят поступить в вузы.



