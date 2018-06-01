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В Курской области назвали лучшие туристические проекты

Вчера, 08:16
В Курской области назвали лучшие туристические проекты
На Курской Коренской ярмарке выбирали лучшие проекты в сфере туризма. Конкурс проходил по двум номинациям: «Лучшее туристическое событие» и «Кулинарные традиции Курского края». В первой номинации соревновались 20 районов. Лучшими стали Большесолдатский район, который предложил народное гуляние «Левада»; Глушковский — гастрономический фестиваль «Гусиные бои и гусятина по-курски»; Горшеченский с фестивалем «Корова года». В Дмитриевском хотят организовать фестиваль хлеба, в Щигровском —  «Чемпионат сельских наездников», а во Льгове — «ЧАЙную ЗАВАРушку Льговского уезда».
Также стали известны лауреаты кулинарного конкурса. Гран-при отмечены Золотухинский район с «обедом по-фетовски», традиционное блюдо саян «гарбузня с лепешками из пшенной муки», представленное Поныровским районом, и дроняевская «картофельная друнька», рецепт которой берегут в Курчатовском районе. Жюри также отметило беловские пироги, гусятину из Глушковского района, дмитриевский квас и суджанские вареники с дырочкой.
Комитет по делам молодежи и туризму уже приступил к формированию регионального календаря событий и гастрономической карты Курской области.

 

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