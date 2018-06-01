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"Галс Девелопмент" одобрила проект бюро SPEECH по благоустройству территории ЖК "Искра-Парк"

Сегодня, 07:22
Строительство городского квартала «Искра Парк» близится к завершению – его сдача намечена на конец 2018 года. Сейчас компания-застройщик «Галс Девелопмент» вплотную занялась благоустройством прилегающей к «Искра Парк» территории – ее проект, разработанный в бюро SPEECH, на днях получил утверждение.
Общая площадь подлежащей благоустройству территории составляет 15 тысяч квадратных метров. На них, как сообщается в пресс-релизе «Галс Девелопмент», разместятся обширная гостевая парковка со специальной станцией для зарядки электромобилей, зеленая зона отдыха для работников офисного центра, а для жильцов апартаментов – комфортабельное патио с элегантной садовой мебелью и столами для игр и целых три детских площадки. Все они снабжены специальным каучуковым покрытием для большей безопасности и разделены между собой живыми изгородями, чтобы малыши и ребята постарше не мешали друг другу. Таким образом, по мнению вице-президента «Галс Девелопмент» Михаила Сивака,в «Искра Парке» будут объединены  «жилая и офисная функции», а «самые современные тенденции проектирования общественных пространств, экологичные инфраструктурные решения и технологии будущего, основанные на альтернативных источниках энергии сделают квартал комфортным для жизни и работы».
Верность архитектурным традициям в сочетании со строительным новаторством и уважение к историческому облику столицы всегда отличали объекты, которые ведет «Галс Девелопмент». К примеру, именно эта компания с таким блеском вернула к жизни старейший и известнейший торговый центр для детей– Центральный детский магазин на Лубянке.

 

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