"Галс Девелопмент" одобрила проект бюро SPEECH по благоустройству территории ЖК "Искра-Парк"
Сегодня, 07:22
Строительство городского квартала «Искра Парк» близится к завершению –
его сдача намечена на конец 2018 года. Сейчас компания-застройщик «Галс
Девелопмент» вплотную занялась благоустройством прилегающей к «Искра
Парк» территории – ее проект, разработанный в бюро SPEECH, на днях
получил утверждение.
Общая площадь подлежащей благоустройству территории составляет 15 тысяч квадратных метров. На них, как сообщается в пресс-релизе «Галс Девелопмент», разместятся обширная гостевая парковка со
специальной станцией для зарядки электромобилей, зеленая зона отдыха для
работников офисного центра, а для жильцов апартаментов –
комфортабельное патио с элегантной садовой мебелью и столами для игр и
целых три детских площадки. Все они снабжены специальным каучуковым
покрытием для большей безопасности и разделены между собой живыми
изгородями, чтобы малыши и ребята постарше не мешали друг другу. Таким
образом, по мнению вице-президента «Галс Девелопмент» Михаила Сивака,в
«Искра Парке» будут объединены «жилая и офисная функции», а «самые
современные тенденции проектирования общественных пространств,
экологичные инфраструктурные решения и технологии будущего, основанные
на альтернативных источниках энергии сделают квартал комфортным для
жизни и работы».
Верность архитектурным традициям в сочетании со
строительным новаторством и уважение к историческому облику столицы
всегда отличали объекты, которые ведет «Галс Девелопмент». К примеру,
именно эта компания с таким блеском вернула к жизни старейший и
известнейший торговый центр для детей– Центральный детский магазин на
Лубянке.