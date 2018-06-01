Более тысячи семей получили электронный сертификат на материнский капитал

Теперь у семей есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения (свидетельства о рождении детей). Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении маткапитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

В Пенфонде отметили, что в Курской области интерес к государственным услугам в электронном виде заметно вырос. Половина семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы. Так, учреждениями ПФР по Курской области с начала 2018 года принято 2134 заявления о выдаче сертификата на материнский капитал, из них 1068 заявлений (50 %) были поданы через личный кабинет на сайте ПФР и Портале госуслуг. Что касается заявлений о распоряжении материнским капиталом, то здесь показатель ещё выше: из зарегистрированных 2426 заявлений поступили в электронном виде 1466 (60,4%).



