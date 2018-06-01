В Обояни мужчины спасли тонущую девочку

19 июня в Обояни на берегу реки Псёл десятилетняя школьница пришла отдыхать на берег водоема со своей бабушкой. Во время купания она в очередной раз нырнула. Как сообщили в МЧС, мужчины, которые сидели на берегу, заметили, что ребенок долго не появляется на поверхности. Они бросились к этому месту и вытащили девочку из воды. На берегу они сразу же оказали юной курянке первую медицинскую помощь, девочка задышала. Специалисты позже отметили, что грамотные действия мужчин спасли жизнь ребенку.

Сейчас девочка находится в лечебном учреждении, её жизни ничего не угрожает. Администрация Обоянского района готовит документы и ходатайство о награждении героев.