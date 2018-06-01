В Курской области дешевеют продукты и дорожает топливо

В мае годовая инфляция в Курской области составила 2,5%. Она остается низкой в большой степени за счет слабого роста цен на продовольственные товары. В мае индекс потребительских цен на продукты питания составил 0,3% (в апреле – 2,4%).

Снижение цен отмечено на гречневую, манную, овсяную и перловую крупы, куриное мясо и мясо индейки, свинину, картофель, горох и фасоль. Эти продукты подешевели в том числе из-за роста предложения местной продукции, в связи с реализацией различных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона.

В мае цены на услуги в годовом выражении выросли на 3,1%. Повышающее воздействие на инфляцию округа оказывал рост цен на экскурсионную поездку на автобусе по городам Европы, приобретенные в региональных туристических агентствах (+26,1%), услуги почтовой связи (+15,8%) и ветеринарные услуги (11,7%). В Курской области в мае отмечен рост цен на непродовольственные товары - до 4,3% (в апреле - 3,1%). Среди непродовольственных товаров за год заметно подорожали дизельное и моторное топливо (19,3% и 11,8% соответственно), бензин автомобильный (11,6%) и табачные изделия (15,1%).

Источник: Отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.























