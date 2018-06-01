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В Курске устроят антинаркотический мотопробег

Вчера, 15:42
В Курске устроят антинаркотический мотопробег
26 июня в Курске состоится мотопробег, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. В 10 часов утра колонна байкеров на своих «железных конях» в сопровождении инспекторов ГИБДД проследует по маршруту «Триумфальная арка – Красная площадь – детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской». На его территории развернутся главные мероприятия. Для ребят, отдыхающих в лагере, запланирована насыщенная программа. Будут работать несколько площадок здоровья. У подростков появится возможность сделать селфи с байкерами. Кроме того, они пройдут антинаркотический квест, увидят выступление бойцов отряда спецназначения «ГРОМ» и клуба единоборств «Буй – Тур».

 

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