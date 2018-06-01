поиск по сайту
 

95% курян оформили разрешение на оружие через Интернет

Вчера, 15:47
95% курян оформили разрешение на оружие через Интернет
95% курян оформили разрешение на оружие через Интернет - сообщили в Росгвардии. Пользователям портала gosuslugi доступны упрощенный порядок оформления документов, отсутствие очередей, возможность выбрать конкретную дату и время приема, а также скидка 30% при оплате госпошлины. Так, за получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему интернет-пользователю необходимо уплатить 1 400 рублей вместо 2 000. 
Если же нет возможности воспользоваться электронными госуслугами, следует обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы по адресу: Курск, улица Карла Маркса, дом 101.
Личный прием проводится по понедельникам с 10:00 до 17:00 и четвергам с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Телефоны для справок: 
по вопросам частной детективной и охранной деятельности: 36-70-75
по вопросам оборота гражданского оружия: 36-70-10

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама