95% курян оформили разрешение на оружие через Интернет - сообщили в Росгвардии. Пользователям портала gosuslugi доступны упрощенный порядок оформления документов, отсутствие очередей, возможность выбрать конкретную дату и время приема, а также скидка 30% при оплате госпошлины. Так, за получение лицензии на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему интернет-пользователю необходимо уплатить 1 400 рублей вместо 2 000.

Если же нет возможности воспользоваться электронными госуслугами, следует обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы по адресу: Курск, улица Карла Маркса, дом 101.

Личный прием проводится по понедельникам с 10:00 до 17:00 и четвергам с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Телефоны для справок:

по вопросам частной детективной и охранной деятельности: 36-70-75

по вопросам оборота гражданского оружия: 36-70-10