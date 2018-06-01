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Администрация Обояни полтора года мешала арендатору заниматься бизнесом

Сегодня, 08:09
Администрация Обояни полтора года мешала арендатору заниматься бизнесом
Администрация Обояни нарушила права местного предпринимателя. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Администрация райцентра сформировала земельный участок площадью более 1200 квадратных метров для использования в сфере обслуживания автотранспорта. Прошел открытый аукцион, его выиграл один из местных предпринимателей. Однако чиновники отказались заключать с ним договор аренды и даже попытались снять с кадастрового учета участок земли. Коммерсант обжаловал действия должностных лиц в Арбитражном суде Курской области, который признал действия администрации Обояни незаконными и обязал заключить договор аренды по итогам проведенного аукциона. Меж тем, бизнесмен понес убытки, так как не мог пользоваться землей в течение полутора лет. На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". За ходом расследования следит прокуратура.

 

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