У некоторых курян в телевизорах появилась буква А

В целях информирования граждан о необходимости подготовится к переходу на цифру «РТРС» совместно с федеральными телеканалами маркирует аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии каналов литера отсутствует. Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях. C января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала

Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.

Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру «А»

- Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф



