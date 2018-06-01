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На Аэродромной ограничили движение транспорта

Вчера, 17:28
На Аэродромной ограничили движение транспорта
На Аэродромной ограничили движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, до 8 июля нельзя будет проехать на участке от проспекта Хрущева до переулка 4-й Аэродромный. Это связано с ремонтом канализационного коллектора.

 

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