В День памяти и скорби к воинским памятникам Курска возложат цветы

Сегодня День памяти и скорби. 77 лет назад началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра по всей стране на мемориальных комплексах и у памятников воинам зажглись поминальные свечи. В Курске митинг-реквием «Свеча памяти» состоялся на Мемориале павшим в годы войны. В 9.30 пройдет церемония возложения корзин к стеле «Героям – курянам» на Красной площади, а в 10 часов - на мемориале Павшим на улице Карла Маркса. Сегодня же в Прямицыно Октябрьского района рядом с администрацией торжественно откроют мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также трагически погибшим на линкоре «Новороссийск» в 1955 году.



