поиск по сайту
 

В День памяти и скорби к воинским памятникам Курска возложат цветы

Сегодня, 08:10
В День памяти и скорби к воинским памятникам Курска возложат цветы
Сегодня День памяти и скорби. 77 лет назад началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра по всей стране на мемориальных комплексах и у памятников воинам зажглись поминальные свечи. В Курске митинг-реквием «Свеча памяти» состоялся на Мемориале павшим в годы войны. В 9.30 пройдет церемония возложения корзин к стеле «Героям – курянам» на Красной площади, а в 10 часов - на мемориале Павшим на улице Карла Маркса. Сегодня же в Прямицыно Октябрьского района рядом с администрацией торжественно откроют мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также трагически погибшим на линкоре «Новороссийск» в 1955 году.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама