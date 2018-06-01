На курской таможне задержали любителя пива

В пункте пропуска Крупец при досмотре микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с молдавскими номерами в багажнике обнаружили 9 коробов крафтового пива общим объемом около 70 литров. 45-летний гражданин Молдовы пояснил курским таможенникам, что приобрел 211 бутылок пива по 0,33 литра для личного потребления, а не задекларировал его при ввозе в Россию, так как считал, что это не требуется. Меж тем по существующим правилам ввоз физлицами этилового спирта, алкогольной продукции и пива объемом более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, запрещен. Можно беспошлинно ввозить 3 литра спиртных напитков. Если алкоголя от 3 до 5 литров, то придется заплатить таможенные платежи по единой ставке 10 евро за литр. Письменное декларирование таких товаров обязательно. Таможня завела дело об административном правонарушении. Пиво изъяли. Нарушителю грозит штраф и возможная конфискация товара.