Полицейские присоединились к акции «Завтра была война»

Более 150 сотрудников УМВД России по Курской области приняли участие в акции «Завтра была война», посвященной Дню памяти и скорби. В 4 часа утра на Мемориале Павшим в годы Великой Отечественной войны полицейские и жители региона почтили память воинов, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники органов внутренних дел почтили минутой молчания память о погибших в Великой Отечественной войне и зажгли свечи, из которых выстроили слово «Помним…» на площади перед Вечным огнем в память о подвиге героев, отдавших свои жизни ради светлого и свободного будущего следующих поколений.