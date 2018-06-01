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Полицейские присоединились к акции «Завтра была война»

Сегодня, 11:49
Полицейские присоединились к акции «Завтра была война»
Более 150 сотрудников УМВД России по Курской области приняли участие в акции «Завтра была война», посвященной Дню памяти и скорби. В 4 часа утра на Мемориале Павшим в годы Великой Отечественной войны полицейские и жители региона почтили память воинов, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники органов внутренних дел почтили минутой молчания память о погибших в Великой Отечественной войне и зажгли свечи, из которых выстроили слово «Помним…» на площади перед Вечным огнем в память о подвиге героев, отдавших свои жизни ради светлого и свободного будущего следующих поколений.

 

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