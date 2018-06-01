поиск по сайту
 

На Курскую область надвигаются ливни и грозы с градом

Сегодня, 11:51
На Курскую область надвигаются ливни и грозы с градом
На Курскую область надвигается настоящий ураган с ливнем, грозами и градом. Предупреждение распространило МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. "С 23 по 24 июня ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений", - приводит слова заместителя начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Курской области Руслана Солдатенкова 46tv.ru. Сильные ливни, грозы. При грозах усиление ветра до 18-21 м/с. Возможен град. Экстренные службы переводят в режим «Повышенная готовность». Спасатели призывают курян быть осторожными, держаться подальше от старых деревьев, плохо укрепленных конструкций и линий электропередач. При ливнях и грозах рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. Необходимо плотно закрыть окна и двери балконов - сообщили в МЧС.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама