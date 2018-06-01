На Курскую область надвигаются ливни и грозы с градом

На Курскую область надвигается настоящий ураган с ливнем, грозами и градом. Предупреждение распространило МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. "С 23 по 24 июня ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений", - приводит слова заместителя начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Курской области Руслана Солдатенкова 46tv.ru. Сильные ливни, грозы. При грозах усиление ветра до 18-21 м/с. Возможен град. Экстренные службы переводят в режим «Повышенная готовность». Спасатели призывают курян быть осторожными, держаться подальше от старых деревьев, плохо укрепленных конструкций и линий электропередач. При ливнях и грозах рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. Необходимо плотно закрыть окна и двери балконов - сообщили в МЧС.



