Курская область получила вакцину от птичьего гриппа

В Курской области выявили новый очаг птичьего гриппа. От опасного заболевания погибли куры, утки и цесарка в одном из дворов поселка Громова Дубрава Железногорского района. Анализы подтвердили наличие вируса гриппа - сообщили в региональном управлении ветеринарии. Тем временем началась вакцинация. В Курскую область поступило 70 тысяч доз препарата (хотя регион запрашивал 50 тысяч доз). В первую очередь вакцинируют всю птицу в так называемой угрожаемой зоне — в радиусе пяти километров от каждого выявленного очага. Сейчас карантин действует в трех районах - Курском, Советском и Железногорском. Усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также за поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за здоровьем людей, которые контактировали с больной птицей, наблюдают медики.