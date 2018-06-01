В Курскэнерго стартовали финальные соревнования профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию распредсетей

20 – 22 июня на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области проходят финальные соревнования профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию распредсетей 0,4 - 10 кВ. За право называться лучшими спорят специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.

В течение трех дней команды продемонстрируют свои профессиональные навыки при замене изолированного провода на ВЛИ-0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ-10кВ; первичном подключении жилого дома от действующей ВЛИ-0,4кВ без применения гидроподъемника; расчете и замере сопротивления петли «фаза-ноль» в сети 0,4кВ и выборе автоматического выключателя для защиты линии; замене дефектного проходного изолятора 10кВ на КТП-10/0,4кВ и измерении сопротивления контура заземления КТП-10/0,4кВ; тушении пожара на КТП-10/0,4кВ.

Кроме того, судьи проверят знание участниками нормативных документов, умение освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказать ему первую медицинскую помощь.

Бригады, занявшие по итогам соревнований призовые места, наградят почетными грамотами Курскэнерго и ценными подарками. Также будут отмечены лучшие на каждом из этапов. Кроме этого, профсоюзный комитет филиала поощрит самого пожилого, и самого молодого участника соревнований.

«Основные цели соревнований будут достигнуты, если впоследствии каждый из участников обеспечит на своём рабочем месте высокое качество работ, надёжность и безопасность при обслуживании электрических сетей и подстанций», - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» Александр Рудневский.