В Курске на рассвете зажгли свечи памяти

Сегодня на рассвете, в 4 часа утра, на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны в Курске состоялась акция «Свеча памяти». Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Вечному огню легли букеты цветов, а сотни горящих свечей составили слово: «Помним». Утром на Красной площади состоялось возложение венков и цветов к стеле «Героям-курянам», затем такая же церемония прошла на Мемориале павшим.

Добавим, что в городе Долгопрудный Московской области сегодня на рассвете зажгли сотни свечей памяти от частицы Вечного огня курского мемориала павшим. Специально ради этого 20 июня наш город посетили участники мотопробега «Мы помним» из Подмосковья. Эта акция проводится в Долгопрудном на протяжении 10 лет, Курск гости посетили впервые. Священный символ привозили из Городов-героев и Городов воинской славы Севастополя, Керчи, Волгограда, Тулы и др.