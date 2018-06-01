поиск по сайту
 

В Курске на рассвете зажгли свечи памяти

Сегодня, 14:55
В Курске на рассвете зажгли свечи памяти
Сегодня на рассвете, в 4 часа утра, на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны в Курске состоялась акция «Свеча памяти». Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К Вечному огню легли букеты цветов, а сотни горящих свечей составили слово: «Помним». Утром на Красной площади состоялось возложение венков и цветов к стеле «Героям-курянам», затем такая же церемония прошла на Мемориале павшим.
Добавим, что в городе Долгопрудный Московской области сегодня на рассвете зажгли сотни свечей памяти от частицы Вечного огня курского мемориала павшим. Специально ради этого 20 июня наш город посетили участники мотопробега «Мы помним» из Подмосковья. Эта акция проводится в Долгопрудном на протяжении 10 лет, Курск гости посетили впервые. Священный символ привозили из Городов-героев и Городов воинской славы Севастополя, Керчи, Волгограда, Тулы и др. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама