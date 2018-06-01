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Беларусь ограничила ввоз птицы из Курской области

Сегодня, 15:15
Беларусь ограничила ввоз птицы из Курской области
Республика Беларусь ограничивает ввоз птицы из трех областей России. Как сообщает портал БЕЛТА, причиной такого решения стал птичий грипп. Под санкции попали Самарская, Пензенская и Курская области. С 23 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

 

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