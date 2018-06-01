Из-за ремонта тепломагистрали на улице Энгельса ограничили движение

Сегодня в Сеймском округе Курска начинается капремонт тепломагистрали, проходящей по улице Энгельса. Специалисты обещают, что все работы будут производиться без отключения горячей воды. Потребителей подключат к системе горячего водоснабжения по резервной схеме. Теплоэнергетикам предстоит заменить 500 метров трубопровода, запорную арматуру, изоляцию и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании. Цена вопроса - более 12 миллионов рублей. В "Квадре" предупредили: на время работ частично ограничат движение автотранспорта по крайней правой полосе улицы Энгельса в сторону Сеймского моста в районе дома № 115Д. Капремонт завершится в начале августа.