В курских вузах насчитывается 3,5 тысячи бюджетных мест

Приемная кампания в вузах Курска продлится до 26 июля. Если в учебном заведении есть собственные экзамены или творческие испытания, то сдать документы необходимо раньше, до 7 июля. Выпускники, как и раньше, могут поступать в 5 вузов, на три специальности в каждом из них. Минимальный порог также остался прошлогодним. Русский язык - 36 баллов, математика - 27. Правда, не факт, что этого будет достаточно для поступления, поскольку в вузах этот порог повышается, особенно на бюджетные места. Их в Курской области в этом году около 3,5 тысяч. Это больше, чем в 2017-м. Как пояснили в региональном комитете образования и науки, традиционно наибольшее количество бюджетных мест получили 4 ведущих государственных вуза: КГУ, ЮЗГУ, КГМУ, КГСХА.

Информация о перечне вступительных испытаний, проходных баллах и наличии бюджетных мест на ту или иную специальность размещена на официальных сайтах вузов.



