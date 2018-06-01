Отключение электричества в Курске

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 15-00:

Серегина 39-49; 47а; 3-я Песковская 28, 30,42, 40а, 42/1, 22,22а, 22/1, 26а, 31а, 25, 27; 2-й Шоссейный переулок 14, 16, 16а; Кулакова 49;

Энергетиков 10, 11, 12, 2/21, 13, 29, 4а, 14, 15, 13а.

Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 17-00:

пос. Касиновский; ул. Золотая 35-51; 34-44

Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 25 июня с 13-30 до 16-00:

СНТ Авиатор-2; Воздушная 1-57, 2-14; Усадебная 31-47, 30-42;

Шубина 17-33, 18-40; Аэропортовская 34-76.





27 июня с 13-30 до 16-00:

Союзная 28а, 28б





29 июня с 13-30 до 16-00:

Союзная 28а, 28б

Тел. для справок: 26-32-10