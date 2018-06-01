Отключение электричества в Курске
Вчера, 08:09
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 15-00:
Серегина 39-49; 47а; 3-я Песковская 28, 30,42, 40а, 42/1, 22,22а, 22/1, 26а, 31а, 25, 27; 2-й Шоссейный переулок 14, 16, 16а; Кулакова 49;
Энергетиков 10, 11, 12, 2/21, 13, 29, 4а, 14, 15, 13а.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 17-00:
пос. Касиновский; ул. Золотая 35-51; 34-44
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 25 июня с 13-30 до 16-00:
СНТ Авиатор-2; Воздушная 1-57, 2-14; Усадебная 31-47, 30-42;
Шубина 17-33, 18-40; Аэропортовская 34-76.
27 июня с 13-30 до 16-00:
Союзная 28а, 28б
29 июня с 13-30 до 16-00:
Союзная 28а, 28б
Тел. для справок: 26-32-10
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