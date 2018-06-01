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Отключение электричества в Курске

Вчера, 08:09
Отключение электричества в Курске
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ: 
С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 15-00:
Серегина 39-49; 47а; 3-я Песковская 28, 30,42, 40а, 42/1, 22,22а, 22/1, 26а, 31а, 25, 27; 2-й Шоссейный переулок 14, 16, 16а; Кулакова 49;
Энергетиков 10, 11, 12, 2/21, 13, 29, 4а, 14, 15, 13а. 
Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:  
С 25 июня по 29 июня с 9-00 до 17-00: 
пос. Касиновский; ул. Золотая 35-51; 34-44
 Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 
С 25 июня с 13-30 до 16-00:
СНТ Авиатор-2; Воздушная 1-57, 2-14; Усадебная 31-47, 30-42; 
Шубина 17-33, 18-40; Аэропортовская   34-76.

27 июня с 13-30 до 16-00:
Союзная 28а, 28б

29 июня с 13-30 до 16-00:
Союзная 28а, 28б
Тел. для справок: 26-32-10

 

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