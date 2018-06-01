Работодатель задолжал сотрудникам зарплату на 7 миллионов рублей

Перед судом предстанет гендиректор предприятия, которое занимается строительством объектов промышленного и социального значения. Его обвиняют в невыплате свыше трех месяцев зарплаты, злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда и подделке официального документа, освобождающего от обязанностей.

Как рассказали в прокуратуре, руководство строительной организации долго не платило своим работникам. В течение 3 месяцев вознаграждение за труд не получили 64 человека, долг перевалил за 7 млн. руб. Вопреки вступившим в законную силу решениям суда о взыскании долга по зарплате и предупреждениям судебных приставов имеющиеся на счетах деньги директор тратил на решение текущих финансовых проблем предприятия.

Желая скрыть этот факт, руководитель подделал документы, из которых следовало, что сотрудники зарплату получили. Фиктивные данные он предоставил приставам. Все эти действия привели гендиректора строительной организации на скамью подсудимых. Уголовное дело направлено в Курчатовский городской суд.











