Жители Железногорского района вынуждены брать воду из школьного туалета
Вчера, 08:03
В селе Веретенино Железногорского вода в колодцах в очередной раз стала непригодной. Ее можно использовать только для хозяйственных нужд. Набрать чистой воды люди могут только по утрам и вечерам в туалете местной школы, которая находится на окраине населенного пункта, это около километра пути. По городским нормативам человек тратит за сутки 20 ведер воды. «Дотащит ли хоть одно ведра старушка с палочкой? Почему сельсовет не подвозит воду к домам?», - спрашивают селяне. Как пишет издание «Эхо недели», в сельсовете однозначно заявили, что строительство водопровода в Веретенино не планируется, так как на это требуется порядка 30 миллионов рублей. Таких средств в местном бюджете нет. Району выделены лишь полтора миллиона по программе «Чистая вода» на текущий ремонт. Колодцы начнут чистить примерно через две недели. Однако местные жители не верят, что это принесет результат: на возвышенности рядом с колодцем находится сельское кладбище. Люди считают, что именно это соседство сказывается на качестве воды.