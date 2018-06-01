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В Курском районе хотят устроить массовую свадьбу восьми пар

Вчера, 17:47
В Курском районе хотят устроить массовую свадьбу восьми пар
Одновременно расписать восемь пар решили сотрудники ЗАГСа Курского района. Массовое бракосочетание планируют провести 8 сентября в честь 90-летия образования района. Подобное мероприятие пройдет впервые. Как пояснили в ЗАГСе администрации Курского района, восьмерка — это символ бесконечности, именно столько брачующихся будут зарегистрированы во время юбилея района. Они одновременно обменяются кольцами и будут получать поздравления от гостей праздника. Уже откликнулись четыре пары. К слову, стать участниками необычного бракосочетания могут молодожены со всей области. Справки по телефону: (4712) 54-89-58.

 

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