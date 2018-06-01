Товарищеская встреча "Авангарда" и "Арсенала" отменилась

Контрольная встреча футболистов «Авангарда» с клубом премьер-лиги «Арсенал», намеченная на 23 июня в Туле, не состоится. Как сообщили в курской команде, запланированный спарринг отменен по инициативе туляков. В связи с этим в субботу «сине-белые» проведут в Курске двустороннюю игру, продолжая подготовку к новому сезону Футбольной национальной лиги. Напомним, он стартует 17 июля.

Ранее подопечные Игоря Беляева уступили в Воронеже «Факелу» в первом контрольном поединке межсезонья со счетом 0:1.