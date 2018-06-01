Товарищеская встреча "Авангарда" и "Арсенала" отменилась
Вчера, 17:52
Контрольная
встреча футболистов «Авангарда» с клубом премьер-лиги «Арсенал», намеченная на
23 июня в Туле, не состоится. Как сообщили в курской команде, запланированный
спарринг отменен по инициативе туляков. В связи с этим в субботу «сине-белые»
проведут в Курске двустороннюю игру, продолжая подготовку к новому сезону
Футбольной национальной лиги. Напомним, он стартует 17 июля.
Ранее подопечные
Игоря Беляева уступили в Воронеже «Факелу» в первом контрольном поединке
межсезонья со счетом 0:1.