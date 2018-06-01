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В Курской области из-за непогоды семь населенных пунктов остались без света

Вчера, 11:37
В Курской области из-за непогоды семь населенных пунктов остались без света
23 июня вечером без электроснабжения остались несколько районов Курской области. В зону отключения попали населенные пункты Щеголек, Вишнево, Малые Солдаты в Беловском районе – всего 120 домов, где проживают 310 человек. Без электричества остались также населенные пункты Мордвин, Каучук, Сафоновка, Щептуховка в Кореневском районе – всего 113 домов, 203 человека, из них 10 детей. «Социально значимые объекты в зону отключения не попали», — уточнили спасатели. Всего света не было в 7 населенных пунктах и 233 домах — без электричества 513 человек, из них – 70 детей. На место аварии направили силы и средства ТП РСЧС, работали аварийно-восстановительные бригады. Восстановили электроснабжение 24 июня. 

 

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