В Курской области из-за непогоды семь населенных пунктов остались без света

23 июня вечером без электроснабжения остались несколько районов Курской области. В зону отключения попали населенные пункты Щеголек, Вишнево, Малые Солдаты в Беловском районе – всего 120 домов, где проживают 310 человек. Без электричества остались также населенные пункты Мордвин, Каучук, Сафоновка, Щептуховка в Кореневском районе – всего 113 домов, 203 человека, из них 10 детей. «Социально значимые объекты в зону отключения не попали», — уточнили спасатели. Всего света не было в 7 населенных пунктах и 233 домах — без электричества 513 человек, из них – 70 детей. На место аварии направили силы и средства ТП РСЧС, работали аварийно-восстановительные бригады. Восстановили электроснабжение 24 июня.