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В Рыльском районе заставляли работать инвалидов по ночам и в выходные

Вчера, 11:53
В Рыльском районе заставляли работать инвалидов по ночам и в выходные
В организациях Рыльского района, где трудоустроены инвалиды, не провели специальную оценку рабочих мест. На одном из муниципальных предприятий они привлекались к работе в выходные и ночное время без соответствующих заявлений. Это стало известно после прокурорской проверки. Кроме того выяснилось, что воспользоваться услугами местной автостанции могут не все инвалиды. Она не оборудована низкорасположенными телефонами, текстофонами для связи со службами экстренной помощи, отсутствует дублирование необходимой для пассажиров зрительной информации. На парковке в Рыльске нет мест для стоянки спецтранспорта инвалидов. В администрациях поселений Рыльского района отсутствуют тактильные или тактильно-звуковые мнемосхемы для незрячих. Прокуратура потребовала у местных чиновников устранить нарушения, сделать доступными администрации и сельсоветы. Выполнение всех условий на контроле надзорного ведомства. 

 

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