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Таможня задержала «лишнюю» греческую мебель

Вчера, 12:00
Таможня задержала «лишнюю» греческую мебель
В пункт пропуска Крупец с территории Украины прибыл грузовой  автомобиль Volvo, зарегистрированный в России. Представитель фирмы-перевозчика предоставил таможенникам комплект документов, подтверждающих ввоз мебели и фурнитуры греческого производства общим весом  около 2,6 тонн.
Однако когда товар взвесили и пересчитали, оказалось, что его намного больше. Излишки составили более 1350  килограммов. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, содержащимся в документах, перевозчик не смог. Лишний товар изъяли. В отношении российской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. 

 

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