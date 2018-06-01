Таможня задержала «лишнюю» греческую мебель

В пункт пропуска Крупец с территории Украины прибыл грузовой автомобиль Volvo, зарегистрированный в России. Представитель фирмы-перевозчика предоставил таможенникам комплект документов, подтверждающих ввоз мебели и фурнитуры греческого производства общим весом около 2,6 тонн.

Однако когда товар взвесили и пересчитали, оказалось, что его намного больше. Излишки составили более 1350 килограммов. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, содержащимся в документах, перевозчик не смог. Лишний товар изъяли. В отношении российской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.