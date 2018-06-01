Курскэнерго в День молодежи проведет в Курске масштабную акцию за честное энергопотребление

27 июня филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проведет масштабную акцию «Вору НЕТ!». Ее цель – привлечь внимания широкой общественности к проблеме безучетного и бездоговорного энергопотребления.

Дата проведения акции выбрана не случайно. 27 июня в России отмечается День молодежи. В нынешнем году празднику исполняется 60 лет, в этот день во многих городах России пройдут праздничные мероприятия, концерты, флэшмобы. Активными участниками акции «Вору НЕТ!» станут представители Совета молодежи Курскэнерго. В день праздника они будут проводить на улицах разъяснительную работу с потребителями, раздавать им тематические информационные материалы. Также в этот день информационные материалы будут раздавать потребителям работники Центров обслуживания потребителей (ЦОП).

Проблема энерговоровства для региона крайне актуальна. Только за пять месяцев нынешнего года энергетиками Курскэнерго выявлено 145 фактов хищения электроэнергии общим объемом 1 143 706 кВт*ч, сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Энергетики принимают меры для возмещения ущерба.

Курскэнерго напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. При этом УК РФ предусматривает для энерговоров наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. А административная ответственность за хищения электроэнергии с 1 января 2016 года в России ужесточена. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев. Средства, взыскиваемые с энерговоров, филиал направляет в том числе на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения добросовестных потребителей.

Если вам известно о фактах хищения электрической энергии, необходимо сообщить об этом по телефону бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (или 13-50 со стационарных телефонов) или в район электрических сетей. Также информацию можно направить на электронную почту vorunet@mrsk-1.ru или на сайт компании www.mrsk-1.ru.