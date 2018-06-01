поиск по сайту
 

В Щигровском районе перезахоронили останки погибших военнопленных

Вчера, 19:15
В Щигровском районе перезахоронили останки погибших военнопленных
В Щигровском районе перезахоронили останки погибших военнопленных. Там на территории Пригородненской школы во время войны гитлеровская Германия организовала лагерь, в котором за колючей проволокой томились сотни военнопленных и жителей Курской и Воронежской областей. Людей морили голодом, издевались, убивали прямо во дворе. Как вспоминают оставшиеся в живых селяне, зимой убитых заключенных бросали в большую прорубь местного пруда. Останки погибших военнопленных нашли волонтеры поискового отряда «Сокол» во время ремонта на территории школы. Уже состоялась церемония перезахоронения останков военнопленных.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама