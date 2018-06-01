В Щигровском районе перезахоронили останки погибших военнопленных. Там на территории Пригородненской школы во время войны гитлеровская Германия организовала лагерь, в котором за колючей проволокой томились сотни военнопленных и жителей Курской и Воронежской областей. Людей морили голодом, издевались, убивали прямо во дворе. Как вспоминают оставшиеся в живых селяне, зимой убитых заключенных бросали в большую прорубь местного пруда. Останки погибших военнопленных нашли волонтеры поискового отряда «Сокол» во время ремонта на территории школы. Уже состоялась церемония перезахоронения останков военнопленных.



