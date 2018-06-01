В Курской области внедряют проект «Прямые выплаты»

С 1 июля в Курской области детские пособия и пособие по временной нетрудоспособности будет выплачивать непосредственно Фонд социального страхования. Такова суть федерального проекта «Прямые выплаты», который внедряют в регионе. В соцстрахе отметили, что большинство работодателей не только знает о передаче функции выплаты пособий, но и тестирует необходимое программное обеспечение. Для рядовых курян всё останется, как было. Они просто приносят в бухгалтерию работодателя заявление на получение пособия и документы, подтверждающие право на него. Далее начинается электронное взаимодействие работодателя и Фонда. Получив всю необходимую информацию, соцстрах перечислит деньги на личные счета граждан. Пособия будут выплачивать в первой половине месяца. Кстати, информация по получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком многими организациями в отделение уже предоставлена. Теперь на него не сможет повлиять ни финансовое состояние, ни банкротство, ни «исчезновение» работодателя, как это было ранее.